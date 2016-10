Al Gore: Haarlemmermeer geeft voorbeeld met schooldaken

AMSTERDAM - Iedereen kan een voorbeeld nemen aan Haarlemmermeer. Dat vindt Amerika’s oud-vice-president Al Gore.

Door Van onze verslaggever - 5-10-2016, 13:00 (Update 5-10-2016, 13:00)

Hij zei dat dinsdagavond in Amsterdam tijdens Inspiration360, een evenement voor Nederlandse ondernemers, toen hij het over de ’schooldakrevolutie’ had.

Al Gore: ,,Duurzaamheid begint bij de jeugd. Fantastisch om te zien hoe Haarlemmermeer op een innovatieve manier duurzaamheid boven op de jeugd brengt: in de vorm van zonnepanelen op de scholen. Daar kan iedereen een voorbeeld aan nemen.’’

Onder toeziend oog van Gore hebben Wiebe Draijer (Rabobank), Haarlemmermeers wethouder...