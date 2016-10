Man uit Lisse loopt met harddrugs rond in Cruquius

CRUQUIUS - Op het Cruquiusplein in Cruquius is dinsdag een 21-jarige man uit Lisse aangehouden. De verdachte had een grote hoeveelheid harddrugs bij zich.

Door Jan Balk - 5-10-2016, 11:37 (Update 5-10-2016, 11:39)

De man werd in eerste instantie verdacht van winkeldiefstal. Een beveiliger wilde dit controleren en trof drugs aan.

De verdachte had achttien wikkels en tien bolletjes bij zich. De drugs zijn in beslag genomen. Behalve drugs, zijn er ook meerdere telefoons van de verdachte in beslag genomen.