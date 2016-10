Woezel en Pip blijven samen in Nieuw-Vennep

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Yasmine is blij met Woezel en Pip.

HOOFDDORP - Ze vormen een onafscheidelijk duo, Woezel en Pip. Niet alleen in de boekjes van Guusje Nederhorst, maar ook in het dierenasiel in Hoofddorp. De twee poezen (in de boekjes gaat het om hondjes) kunnen volgens assistentbeheerder Marleen Welbergen van de Stichting Dierenopvang Haarlemmermeer niet zonder elkaar. ,,Hun baasje heeft ooit afstand van ze gedaan en bij ons zijn ze ook altijd samen.’’

Door Richard Walraven - 5-10-2016, 10:02 (Update 5-10-2016, 10:02)

Dankzij Omar en Yasmine uit Nieuw-Vennep kunnen Woezel en Pip ook samen blijven. Yasmine haalde dinsdag, op dierendag, het duo uit het asiel. Zij neemt Woezel en Pip liefdevol op in haar huis.

Open dag

Wie meer wil weten over het asiel en het adopteren of opnemen van een dier kan zaterdag tussen 12 en 16 uur terecht op de open dag van Stichting Dierenopvang (onderdeel van de Dierenbescherming) aan de Hoofdweg in Hoofddorp. Bezoekers kunnen dan niet alleen een kijkje nemen achter de schermen, maar er zijn ook allerlei demonstraties - onder meer van een hondengeleider van de politie - te bekijken en deskundigen te bevragen.