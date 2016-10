In Zwanenburg start project voor mensen in de bijstand

ZWANENBURG - Met het nieuwe WerkLeerbedrijf Zwanenburg gaan de komende maanden 24 Zwanenburgers ’met een afstand tot de arbeidsmarkt’ aan de slag. Ze krijgen de gelegenheid een mbo-diploma te halen en werkervaring in de zorg op te doen.

Door Bart Boele - 4-10-2016, 19:45 (Update 4-10-2016, 20:34)

Het project, met professionele begeleiding, is van de gemeente, Meerwaarde, Nova College en zorgcentrum Eigen Haard. In aanmerking komen mensen die minimaal twee jaar in de bijstand zitten.

,,Zij helpen mensen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen die nog zelfstandig wonen. Klusjes doen, boodschappen halen....