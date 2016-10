Open praten over het einde op uitvaartbeurs Duin en Kruidberg

Archieffoto United Photos Vorig jaar was de uitvaartbeurs in de Grote of St. Bavokerk, komende zondag is landgoed Duin en Kruidberg het decor.

SANTPOORT-NOORD - Veel mensen stellen het moment dat ze over hun begrafenis of crematie moeten nadenken liever uit. Wie er toch alvast bij stil wil staan, kan terecht op de uitvaartbeurs komende zondag op landgoed Duin en Kruidberg. Ongeveer dertig ondernemers uit de uitvaartbranche geven informatie over het definitieve afscheid, dat tot in de finesses kan worden geregeld.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 4-10-2016, 18:34 (Update 4-10-2016, 18:34)

De uitvaartbeurs vindt plaats in een ongedwongen en open sfeer. Over alle facetten van het levenseinde is informatie. De standhouders zijn specialisten op het...