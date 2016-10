Initiatieven moeten Nieuw-Vennep bruisender maken voor jongeren

NIEUW-VENNEP - Vennepse jongeren vinden hun dorp saai. Dat concludeert de gemeente uit het onderzoek dat vorig jaar is gehouden onder de lokale jeugd. Om daar wat aan te doen is de Jongeren Challenge bedacht, een wedstrijd voor en door jongeren.

Door Alex Stolwijk - 4-10-2016, 12:53 (Update 4-10-2016, 12:53)

Dat er niks te doen is voor jongeren in Nieuw-Vennep, is al jaren een veelgehoorde klacht. Toen het jeugdonderzoek dat de gemeente in 2015 hield zwart op wit aantoonde dat veel jongeren zich vervelen, werd besloten daar voor eens en voor...