Multimediastudio voor alle Vennepse jongeren

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Joey wil jongeren helpen met films.

NIEUW-VENNEP - Voor Joey van der Linden kwam de oproep van Menes en de gemeente Haarlemmermeer (om leuke activiteiten voor jongeren in te dienen) precies op het juiste moment. Hij is vrijwilliger in jongerencentrum De Hype en daar werd al enige tijd gesproken over het opzetten van een multimediastudio.

Door Alex Stolwijk - 4-10-2016, 12:50 (Update 4-10-2016, 12:50)

„We waren hier al een tijdje mee bezig en toen dit project op ons pad kwam, wisten we meteen: dit gaan we doen.”

Van der Linden (18) studeert aan het Mediacollege, een mbo-school voor...