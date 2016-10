Kleurpoederfestival geeft Nieuw-Vennep vrolijk tintje

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Adaja en Summer: „Het is niet de bedoeling dat iemand wit weggaat.”

NIEUW-VENNEP - „Een feestje is altijd leuk”, vindt Adaja Siemelink. Zij (17) en haar stiefzusje Summer Delnoy (14) bedachten Holi Vennep, een festival waar muziek en kleurpoeder de belangrijkste ingrediënten zijn.

Door Alex Stolwijk - 4-10-2016, 12:49 (Update 4-10-2016, 12:49)

Is Nieuw-Vennep echt zo saai dat dit project zo hard nodig is? „Ik vind het wel meevallen, al woon ik hier nog niet zo heel lang. Maar er is in de buurt genoeg te doen, je zit zo in Hoofddorp of Lisse”, is het verrassende antwoord van Siemelink.

Dat er volgens haar...