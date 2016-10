Freerunpark Nieuw-Vennep ook voor beginners

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Jesper, Wesse en Luc: „Buiten trainen zou heel tof zijn.”

NIEUW-VENNEP - „Saai is een groot woord. Maar er is gewoon niet zo veel te doen.” Was getekend: Jesper van de Buld. De 14-jarige Venneper en zijn even oude vrienden Wesse van den Brink en Luc Mijer zijn de bedenkers van het parcours- en freerunpark. „Dat zou een goede toevoeging zijn aan Nieuw-Vennep.”

Door Alex Stolwijk - 4-10-2016, 12:48 (Update 4-10-2016, 12:48)

De drie jongemannen, leerlingen van het Herbert Vissers College, zijn al enkele jaren bezig met freerunnen, een sport waarbij beoefenaars zo snel en vloeiend mogelijk een parcours met obstakels...