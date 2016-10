Vijf dagen kermispret in Floriande

HOOFDDORP - Klassieke attracties als de draaimolen, de schiettent en grijpkraantjes maken onderdeel uit van de kermis in winkelcentrum Floriande, die woensdag om 13 uur losbarst.

Door Wessel Mekking - 3-10-2016, 17:44 (Update 3-10-2016, 17:44)

Ook de durfallen komen vijf dagen lang volop aan hun trekken op de najaarskermis in de Hoofddorpse wijk. Om in de Valley of Dance of de Blue Power Polyp te stappen, is een flinke dosis lef nodig. Wie veel energie heeft, kan zich lekker uitleven op een trampoline of penalty schieten. Rustiger vermaak bieden de zweefmolen, de ballenfontein en het eendjes vissen.

Op de kermis in Floriande, die dit jaar voor de vijfde keer wordt gehouden, zijn ook zoetigheden te koop, zoals suikerspinnen en Spaanse churros. Wie meer honger heeft, kan terecht bij de oliebollenkraam of bij Verhage Floriande. Het cafetaria serveert heel oktober, dus ook tijdens de kermis op het Genderenplein en Drongelenplein, een speciale Halloweenburger.

Dit jaar vereren ook bijzondere gasten Floriande met een bezoekje. Woensdag en zaterdag om 15 uur komen respectievelijk de Teletubbies en Pokémon Pikachu naar de kermis. Zondag is eurodag, toegang tot de meeste attracties bedraagt dan één euro.

De kermis in Floriande is woensdag te bezoeken tussen 13 en 22 uur, donderdag en vrijdag van 15 tot 22 uur, zaterdag van 13 tot 22 uur en zondag van 13 tot 21 uur.

Op www.kermiskorting.nl staan kortingsbonnen voor de kermis in Floriande.