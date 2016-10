Schijnvliegveld hielp buurt in Hongerwinter

RIJSENHOUT - Het schaduwvliegveld bij Rijsenhout bleef tot september 1944 in gebruik. Het handjevol militairen dat er schaduwballetten uitvoerde, leek vooral opgelucht niet naar het Oostfront te hoeven.

Door Paul van der Kooij - 3-10-2016, 18:00 (Update 3-10-2016, 18:00)

Ook omwonenden zagen er, na de slapeloze nachten in het begin, uiteindelijk het voordeel van in. Toen de mooie iepen langs Aalsmeerderweg en Bennebroekerweg waren opgestookt, hielden bielzen van de spoorweg de schoorstenen rokend in de Hongerwinter. Eerst werd er hier en daar eentje weggeschoven. Toen dat niet werd bestraft, trokken buurtbewoners massaal het nachtelijke land op om rails los te sleutelen en in series van zestien bielzen in te laden.

Tegen het einde van de oorlog bliezen de Duitsers de bunkers en woonplekken op, waarbij nogal wat brokstukken het land in vlogen. Jarenlang werd daar overheen geploegd. Bij het huidige onderzoek naar bommen, wordt ieder metalen voorwerp nauwkeurig bestudeerd.

Vlak voor het opblazen was de elektromotor die het nepvliegtuig over het land liet bewegen plotsklaps verdwenen... Ook na de oorlog bewezen veel vliegveldspullen hun waarde: heel wat bruggetjes in de buurt werden gedragen door de voormalige spoorrails. En bij menige boer en knecht doken planken op van het oude spoorwagendek.

Zij hadden ook veel last gehad van de rails, halverwege hun land. Ze mochten er dan wel een houten vlonder overheen leggen als ze aan de andere kant moesten zijn. Maar spande de lierinstallatie dan net de kabel, dan brak die nog wel eens. En dan moest je de Duitse bewakers met handen en voeten duidelijk zien te maken dat het echt geen poging tot sabotage was geweest...