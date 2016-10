Schijnvliegveld Rijsenhout moest Schiphol sparen in oorlog

RIJSENHOUT - Met iedere bom die wordt blootgelegd in de akkers tussen de A4 en de Aalsmeerderweg bij Rijsenhout wordt de vraag actueler wat dat schijnvliegveld dat de Duitsers hier in de oorlog hadden eigenlijk inhield. Volgens Dick Weber van CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45 is het antwoord simpel: het schijnvliegveld moest de kans verkleinen dat het échte vliegveld - Schiphol - geraakt zou worden bij een vijandelijke aanval.

Door Paul van der Kooij - 3-10-2016, 18:00 (Update 3-10-2016, 18:00)

„Schiphol was nu eenmaal een van de belangrijkste vliegvelden die de Luftwaffe had...