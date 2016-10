Sky Group naar President in Hoofddorp

HOOFDDORP - Vervoersbedrijf Sky Group is verhuisd van Nieuw-Vennep naar Hoofddorp.

Door Richard Walraven - 3-10-2016, 15:13 (Update 3-10-2016, 15:13)

Sky opende vrijdag de deuren van het nieuwe pand op bedrijventerrein De President.

In het nieuwe onderkomen aan de Dirk Storklaan heeft de logistiek expediteur veel ruimte dan in het oude in Nieuw-Vennep. ,,We hebben nu de ruimte om door te groeien’’, aldus directeur Daris Kurt in een persbericht.