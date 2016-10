Brand op dak van twee woningen in Zwaanshoek

ZWAANSHOEK - Het dak van twee woningen in Zwaanshoek heeft maandag in brand gestaan. In verband hiermee heeft de brandweer een deel van het dak moeten slopen.

Door Jan Balk - 3-10-2016, 12:39 (Update 3-10-2016, 12:44)

Op het dak liggen zonnepanelen. Inmiddels lijkt de brand onder controle.