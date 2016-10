Omsingeling nekt drie Roemeense inbrekers in Badhoevedorp

Foto: Facebook Politie

BADHOEVEDORP - Bij de Edisonstraat in Badhoevedorp hebben in de nacht van zondag op maandag drie Roemenen zonder vast woonadres in Nederland geprobeerd in te breken bij een sportclub. Zij werden op heterdaad betrapt en zijn aangehouden.

Door Jan Balk - 3-10-2016, 11:29 (Update 3-10-2016, 11:36)

De politie meldt op Facebook dat het inbraakalarm bij de sportvereniging rond 03:00 uur afging. Er klonk glasgerinkel en drie mannen waren bezig met inbreken.

Het complex werd vervolgens door de politie omsingeld. De verdachten probeerden te vluchten en renden aan de achterzijde van het sportcomplex door de bosjes.

Twee verdachten struikelden over takken en konden gelijk overmeesterd worden. Ook de derde inbreker kon later worden aangehouden.

De drie Roemeense verdachten zijn bekenden van de politie. Eén verdachte moest in verband met een eerdere veroordeling nog DNA afstaan.

Het drietal is ingesloten voor onderzoek. Diverse goederen zijn in beslag genomen.