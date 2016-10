Urenlang dansen voor goed doel

Foto United Photos/Remco van der Kruis Enthousiast dansen voor het goede doel onder leiding van docent Linsey Schlüter.

De GIG-dansmarathon ’Dans voor een ander’ voor het Hospice Bardo en het Adamas Inloophuis heeft zondag in totaal een bedrag van 1075 euro opgeleverd. Bij het Live Life & Dance Center aan de Minaret - in de Hoofddorpse wijk Floriande - danste een grote groep kinderen een fikse marathon van twee uur lang.

Door Paul Lips - 3-10-2016, 8:37 (Update 3-10-2016, 8:37)

GIG Haarlemmermeer is een jaarlijks evenement waarbij jonge talenten worden gepresenteerd in schouwburg De Meerse. Doel is ’bruggen bouwen tussen jong en oud, ziek en gezond, publiek en privaat,...