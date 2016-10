Briljanten echtpaar in Venneps woonzorgcentrum In ’t Zomerpark

Foto United Photos /Remco van der Kruis An en Cor van Asselt: 65 jaar getrouwd.

NIEUW-VENNEP - Een briljanten echtpaar in woonzorgcentrum In ’t Zomerpark. An en Cor van Asselt kregen zondag bezoek van burgemeester Theo Weterings die op de koffie kwam om hen te feliciteren met hun 65-jarig huwelijk.

Door Wessel Mekking - 3-10-2016, 8:32 (Update 3-10-2016, 8:53)

Alweer veertig jaar geleden verhuisden ze naar Nieuw-Vennep. De laatste jaren wonen An en Cor in Getsewoud-Zuid, in het woonzorgcentrum aan het Zomerpark.

De vonk sloeg in 1945 over bij zangkoor Asaf in Uithoorn. Daar zijn ze ’van elkaar gaan houden’, zoals ze het zelf omschrijven. 65 jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord in Uithoorn, waar An in 1929 werd geboren als Annigje Bertha van der Vaart.

Na hun bruiloft kocht de vader van Cor voor het kersverse echtpaar een woning in Loenen aan de Vecht, maar daar heeft de familie Van Asselt maar een jaartje gewoond. Reden voor de snelle verhuizing was dat nadat Cor een opleiding aan de politieschool in Amsterdam had afgerond het echtpaar een huis in de hoofdstad kreeg.

Voor de Tweede Wereldoorlog had hij al een banketbakkersopleiding gevolgd, maar zijn hart lag toch meer bij het politievak. Cor haalde in 1951 politiediploma A. Hij leerde door en sleepte een paar jaar later ook politiediploma B binnen.

Eremedaille

De heugelijke gebeurtenis op 26 september 1985 staat waarschijnlijk in Cors geheugen gegrift. Voor al zijn werk op de politieopleidingen kreeg hij die dag de eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.

Cor (90) en An (87) hebben een zoon en een dochter, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.