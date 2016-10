Thematiek wringt bij ’Wilfsit’

Foto United Photos/Remco van der Kruis Slechts enkele tientallen bezoekers kwamen af op de muziektheatervoorstelling.

Het stoelenplan was optimistisch bij de ‘De Droom van Wilfsit’, vrijdagavond in de Grote of St Bavokerk. In plaats van honderden kwamen er enkele tientallen mensen op de muziektheatervoorstelling van Teo Joling en Guus Janssen af, terwijl het concept toch spannend was. Op papier althans.

Door door Peter Bruyn - 3-10-2016, 8:30 (Update 3-10-2016, 8:51)

Het idee kwam uit de koker van theatermaker Teo Joling, een veteraan die sinds de jaren zeventig al vaak schitterende producties maakte; niet zelden samen met musici van de avontuurlijkste soort. Ditmaal verbond Joling het mythische verhaal van de tiende eeuwse non Wilfsit uit Egmond en de nog altijd bestaande Adelbertusput aldaar aan tien eeuwen Nederlandse historie en muziekgeschiedenis in het bijzonder. Indien de lezer op bovenstaande zin weinig vat krijgt, weet hij of zij meteen wat de toeschouwer voelde bij de voorstelling.

Dat neemt niet weg dat er schitterende muziek te horen was, grotendeels van de hand van componist en pianist Guus Janssen. Die grijpt in de Grote of St. Bavokerk ook onmiddellijk zijn kans om zich uit te leven op het monumentale Christian Müllerorgel. Daarnaast zijn er trombonist Wolter Wierbos, celliste Charlie-Chan Dagelet en stemacrobate Greetje Bijma. Dagelet blijkt tevens een heldere vertelster die enige lijn in de zeven mijlslaarzen geschiedenis weet te brengen en Wierbos en Bijma zijn ronduit fantastische improvisatoren.

Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de galmrijke akoestiek van de kerk. Zo zingt Bijma bij het begin van de voorstelling een tekst van de middeleeuwse mystica Hadewijch terwijl ze tot achter in de kerk loopt en haar stemgeluid op een gegeven moment van alle kanten lijkt te komen.

Finest moment

Als Bijma bijna verdwenen is, komt Wolter Wierbos het podium op – als Spaanse soldaat, maar dat terzijde – en improviseert prachtig, terwijl hij met samples speelt alsof het een echoput betreft. Vervolgens beleeft Janssen zijn ‘finest moment’ als hij uitgebreid op het Müllerorgel mag interpreteren en improviseren op het thema van Beethovens ‘Egmont Ouverture’. En dat klinkt ronduit groots.

Daarna is eigenlijk al heel snel de finale bereikt met een verrassende bewerking van Shipwrecked Blues, een lied dat Spencer Williams in 1925 schreef, maar dat later beroemd werd gemaakt door Bessie Smith. Greetje Bijma zingt het onverschrokken krachtig. Maar naar een relatie tot de Hollands historische thematiek is het ver zoeken.

Eigenlijk is dat de enige makke van de voorstelling. De thematiek wringt en het theatrale aspect moet snel met de liefdesmantel bedekt. Had die non Wilfsit maar alleen over muziek gedroomd en niet over al dat Adelbertusgedoe, denk je na afloop. Dan had het allemaal een stuk meer impact gehad. De Amerikaanse auteur William Faulkner is niet voor niets befaamd om zijn advies aan schrijvers: ‘Your precious darlings, you’ve got to kill them’.