Verbindingsweg A5-A9 Raasdorp afgesloten door ongeluk

Foto: Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

ZWANENBURG - Door een ongeluk is de verbindingsweg tussen de A5 en A9 bij knooppunt Raasdorp richting Alkmaar maandagochtend tijdelijk afgesloten. Bij het ongeval raakte een persoon gewond.

Bij het ongeval waren drie voertuigen betrokken. Een inzittende raakte gewond en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Rijkswaterstaat meldt op Twitter dat de weg dicht is en dat het verkeer moet keren bij afslag IJmuiden. Hoe groot de schade van het ongeval is en of er gewonden zijn is onduidelijk.