Haarlemmer aangehouden om brandstofdiefstal

ANP

HAARLEM - Een 41-jarige Haarlemmer is vrijdagavond aangehouden omdat hij diesel uit een vrachtwagen probeerde te stelen.

Door Floris van Bodegraven - 1-10-2016, 11:55 (Update 1-10-2016, 11:55)

Agenten zagen hoe de man rond 22.30 uur ’s zijn auto op de Damiatestraat parkeerde en met een jerrycan en een stuk slang in de richting van een daar geparkeerde vrachtwagen liep. Niet veel later kwam de man weer terug en liep de wijk in.

De agenten besloten even bij de vrachtwagen te gaan kijken en ontdekten dat de tank van de vrachtwagen was opengebroken. De slang zat al in de tank, maar er was nog nauwelijks diesel overgeheveld.

Toen de verdachte later terugkwam bij zijn auto konden de agenten hem aanhouden.