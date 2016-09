Bestuurder 45-km wagen krijgt natte voeten in Halfweg

HALFWEG - Een bestuurder van een 45-km wagentje heeft zaterdagochtend in Halfweg natte voeten gekregen nadat hij met zijn voertuig op zijn kant in een sloot langs de Oude Haarlemmerweg belandde.

Door Floris van Bodegraven - 1-10-2016, 9:16 (Update 1-10-2016, 9:26)

De bestuurder, een jongeman, viel zaterdagochtend rond 7 uur vermoedelijk in slaap achter het stuur waarna hij een lantaarnpaal langs de weg raakte en via het gras in de sloot belandde. In de sloot raakte hij een duiker, waarna zijn wagen draaide en op z’n kant tot stilstand kwam.

Gelukkig kon de bestuurder snel zijn voertuig verlaten. Hij kwam met de schrik, en een paar natte sokken, vrij, maar zijn voertuig was er slechter aan toe. Brandweer en politie zijn ter plaatse, de berging van het 45-km wagentje zal op een later moment plaatsvinden.