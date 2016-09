Twee zwaargewonden bij ongeval Loevesteinse Randweg Schiphol

Foto’s: Michel van Bergen Schiphol – Bij een zeer ernstig ongeval op Schiphol zijn zaterdag in alle vroegte twee gewonden gevallen. Het ongeval gebeurde rond kwart over vijf toen een auto op de Loevesteinse Randweg van de weg raakte, door het gras reed en tegen een boom tot stilstand kwam. In de auto zaten twee personen. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumateam, werden ingezet om de twee slachtoffers uit hun benarde positie te bevrijden. Beide personen zijn met spoed naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. De trauma-arts is met de ambulance meegereden naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De verkeersongevallenanalyse (VOA) gaat onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. De Loevesteinse Randweg richting Schiphol-Oost was door het ongeval gestremd voor verkeer. Bekijk Fotoserie

