Zwaanshoek heeft nu ook eigen park: Park Zwaanshoek

De onthulling van het toegangsbord langs de Spieringweg. Foto's Hein Flach Bekijk Fotoserie

ZWAANSHOEK - Haarlemmermeer heeft er weer een groengebied bij. Vrijdagmiddag werd langs de Spieringweg Park Zwaanshoek officieel in gebruik genomen.

Door Hein Flach - 30-9-2016, 16:36 (Update 30-9-2016, 16:36)

Het park is ongeveer 35 hectare groot. In totaal is afgelopen jaren 720 hectare groen aangelegd in de poldergemeente, deels ter compensatie van de enorme aanwas aan woningen en verstening in de polder.

Bij de ingebruikname werd een bord onthuld met daarop fragmenten van gedichten van leerlingen van de nabijgelegen basisschool Zwanebloem uit Zwaanshoek.

Amelia uit groep 7 mocht bij de onthulling van het...