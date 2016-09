Kind gewond bij aanrijding met auto in Nieuw-Vennep

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

NIEUW-VENNEP - Een jongen van 11 jaar is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Nieuw-Vennep. Rond 12.45 uur kwam de jongen op de Faustlaan in botsing met een auto.

Het slachtoffer is opgevangen door ambulancepersoneel. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.