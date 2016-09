Boot uitgebrand op Westeinderplassen bij Rijsenhout

RIJSENHOUT - Een bootje bij jachthaven De Stormvogel in Rijsenhout is vrijdag door een brand volledig verwoest. Het vuur werd even na 11.30 uur ontdekt waarop de brandweer werd gealarmeerd.

Het brandende bootje dreef ondertussen bij de Ringvaart. Brandweermannen zijn met een bootje naar de brandende boot gevaren om het vuur te blussen. Nadat het vuur was geblust is het bootje naar de Leimuiderdijk gebracht om het vuur echt helemaal te doven. Het is nog onbekend waardoor het vuur precies is ontstaan.