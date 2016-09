Etta Palmstraat is woedend

HOOFDDORP - Een storm van protest tegen de komst van statushouders en dakloze gezinnen in de Etta Palmstraat in Hoofddorp en de Crommelinbaan in Cruquius. Tientallen burgers op de tribune en acht insprekers in het gemeenteraadsdebat hadden geen goed woord over voor de plannen van de gemeente Haarlemmermeer.

Door Richard Walraven - 29-9-2016, 23:02 (Update 29-9-2016, 23:02)

De gemene deler van de protesten is wel dat de gemeente zeer onzorgvuldig is geweest, er geen fatsoenlijke participatie is geweest en dat de plannen - ruim 30 woningen in Cruquius en 40 in...