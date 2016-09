Taxi vliegt uit bocht en botst op auto in Hoofddorp

Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Een taxi die donderdagavond uit de bocht vloog op de Hoeksteen in Hoofddorp is frontaal tegen een tegemoetkomende auto geknald. De bestuurder van de wagen raakte daarbij gewond, de taxichauffeur bleef wonderwel ongedeerd.

Door Internetredactie - 29-9-2016, 20:59 (Update 29-9-2016, 20:59)

Hoe de taxichauffeur uit de bocht kon vliegen, is nog onduidelijk. Na de botsing met de tegenligger kwam zijn wagen tegen een paal tot stilstand.

De bestuurder van de personenauto is na een eerste behandeling ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn letsel is niets bekend.

De ravage na het ongeval was groot. De Hoeksteen is in beide richtingen afgesloten geweest terwijl de brandweer de puinhoop opruimde. De twee auto’s zijn weggesleept door een berger.