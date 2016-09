Gemeente koopt 83 hectare grond aan voor Park21

Een impressie van Park21.

NIEUW-VENNEP - De gemeente Haarlemmermeer gaat bijna 83 hectare grond aankopen voor de ontwikkeling van Park21. Ze neemt de grond over van verzekeringsmaatschappij ASR. Met de aankoop is ruim zeven miljoen euro gemoeid.

Door Wessel Mekking - 29-9-2016, 18:12 (Update 29-9-2016, 18:12)

Het gaat onder meer om twee aaneengesloten landbouwpercelen aan de Hoofdweg, ten noorden van Nieuw-Vennep. Dit gebied maakt deel uit van de basisstructuur van Park21. De aankoop van de twee percelen aan de Hoofdvaart kan het park daarom een flinke impuls geven, denkt de gemeente. De basisstructuur van Park21 is een slingerend recreatielint van het honkbalcomplex in Hoofddorp tot aan het Brugrestaurant bij de A4. Het andere perceel dat is aangekocht, is een stuk kleiner en ligt aan de IJweg, ook bij Nieuw-Vennep.

Een deel van Park21, dat duizend hectare groot moet worden, is al aangelegd door de gemeente. Nu richt deze zich meer op het ’stimuleren, begeleiden en regisseren’ van initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van het park. Dat brengt met zich mee dat Park21 niet meer per deelgebied, maar per kavel wordt ontwikkeld.

Lang niet alle grond van Park21 is eigendom van de gemeente. Het gebied waar Park21 is gedacht, is in handen van zo’n dertig grondeigenaren. Daar zitten ook boeren tussen die zich beperkt voelen door alle recreatieplannen. Op verzoek van de agrariërs gaat de gemeente ook aan ruilverkaveling doen, maakte wethouder Tom Horn al bekend. Zo kan aan boeren elders grond aangeboden worden als hun land nodig is voor recreatieve doeleinden.