Politie plaatst camera’s langs wegen Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - In opdracht van de politie worden deze week op diverse wegen in Haarlemmermeer camera’s voor automatische nummerplaatherkenning geplaatst.

Door Richard Walraven - 29-9-2016, 17:14 (Update 29-9-2016, 17:14)

De gelezen kentekens worden vergeleken met de computerbestanden van de politie waarin een lijst staat met personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Het ANPR-systeem is gericht op de aanpak van criminaliteit op Schiphol en in Haarlemmermeer.