Minder fijnstof gemeten in Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - De concentratie fijnstof in de lucht in Haarlemmermeer is in 2015 gedaald. Dat blijkt uit metingen die verricht zijn door de provincie Noord-Holland.

Door Richard Walraven - 29-9-2016, 17:10 (Update 29-9-2016, 17:49)

De provincie meet jaarlijks de luchtkwaliteit in Haarlemmermeer, de IJmond en het havengebied van Amsterdam. De metingen zijn een aanvulling op peilingen van de RIVM. In alle regio’s is de luchtkwaliteit verbeterd. Bovendien voldoen de resultaten aan de Europese normen.

In Haarlemmermeer meet de provincie op drie punten: De Sloterweg bij Badhoevedorp, de Hoofdweg bij Hoofddorp en de Aalsmeerderdijk bij Oude Meer.