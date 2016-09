Franse toppianist bij lustrumconcert

particuliere foto De legging van de eerste steen in 1923.

HAARLEM - Sociëteit Vereeniging bestaat dit jaar 160 jaar en viert dat zondag met een lunchconcert van de pianist Jean Dubé.

Door Annemieke Windt stadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 29-9-2016, 16:42 (Update 29-9-2016, 17:49)

Dubé kan met recht een wonderkind worden genoemd. Als jongen van vier trad hij voor het eerst op voor publiek en vijf jaar later won hij het internationale Mozart pianoconcours.

De Franse pianist bouwde tijdens het international Franz Liszt Concours in Utrecht een goede band op met een Nederlandse familie. Die band heeft het mogelijk gemaakt dat Dubé Sociëteit Vereeniging aandoet.

Op het programma staan werken van Bach en Liszt, Mozart, Mendelssohn, Rachmaninov en Chopin.

Veel activiteiten van de sociëteit zijn alleen open voor de leden, maar dit concert is open voor alle Haarlemmers die interesse hebben in klassieke muziek.

Het concert is de aftrap van een serie concerten in het kader van het lustrum. Maandelijks zijn er klassieke concerten. In november komt het Ravel Trio naar het gebouw aan de Zijlweg, een maand later is de beurt aan Dominique Bos, Florian Verweij, Deborah Witteveen en Maxime Snaterse. In het nieuwe jaar gaat de serie door met een nieuwjaarsrecital van bariton Igor Bogaert en pianist Jan Willem Nelleke. Het laatste concert van de jubileumserie is op zondag 7 mei. Dan sluit het Trio van Haarlem bestaande uit Marielle Ponsen, Jos Teeken en Jonathan Waleson met een programma met muziek van Debussy, Ravel, Piazolla, Brahms en Dvorak de serie van negen concerten af.

Sociëteit Vereeniging zit sinds 1923 in het pand aan de Zijlweg. Daarvoor hield de sociëteit haar bijeenkomsten in het gebouw dat nu de Philharmonie is.

Het verenigingsgebouw is ontworpen door de Haarlemse architect Jacob van den Ban (1860 - 1943) die ook de scheepswerf Conrad aan de Spaarndamseweg ontwierp. Het gebouw werd tijdens de Duitse bezetting gevorderd door de Duitsers. De kegelbaan werd daarbij vernield. Na de oorlog is het pand weer in oude luister hersteld.

De Sociëteit Vereeniging heeft driehonderd leden en houdt zich bezig met activiteiten op het gebied van maatschappij en cultuur.