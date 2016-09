Paswerk in Cruquius maakt duizenden Secrids

CRUQUIUS - Uit de montagehal van Paswerk in Cruquius komen wekelijks duizenden Secrids. Secrids? Dat is de portemonnee-nieuwe-stijl waarbij de eigenaar de garantie heeft dat hij niet wordt geskimd.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 29-9-2016, 21:00 (Update 29-9-2016, 21:00)

In de montagehal staan tientallen dozen met de materialen waarmee de Secrids, aluminium behuizingen voor (betaal)pasjes, in elkaar worden gezet en getest. Het is een grappige portemonnee die erop inspeelt dat mensen steeds meer pinnen en minder vaak cash betalen.

Veer

Druk je op de veer van de ’card protector’ dan springen de pasjes trapsgewijs...