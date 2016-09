Oro danst de hele wereld rond

HAARLEM - Werelddansgroep ORO bestaat dit jaar 45 jaar. De naam verwijst naar een specifieke dans uit Servië waarbij de dansers in een grote kring staan. Dansen van de Balkan waren begin jaren zeventig de basis voor de vereniging.

Door Annemieke Windt a.windt@hollandmediacombinatie.nl - 29-9-2016, 13:37 (Update 29-9-2016, 13:37)

Haarlemse werelddansgroep ziet de belangstelling groeien bij 45-jarig jubileum

,,Het was de tijd dat overal in Nederland nieuwe volksdansverenigingen ontstonden en ieder weekend wel ergens een dansavond was’’, zegt bestuurslid Godelieve Mars.

Het begon met de volksdansen van de Balkan, maar Oro heeft haar blikveld verruimd. ,, We hebben nu Braziliaans, Iers, Armeens, Israëlisch en line-dancing in ons aanbod opgenomen”, legt bestuursvoorzitter Evert Holterman uit. Hij is sinds twee jaar voorzitter van de club. ,,Mijn vrouw dans al vijftig jaar, dan hobbel je mee. Toen ze een bestuursvoorzitter zochten, leek me dat wel wat.”

Mars en Holterman spreken liever over traditionele dansen dan over volksdansen. ,,Dat klinkt zo oubollig.” Ze zien dat de belangstelling voor traditionele dansen blijft bestaan. Het ledenaantal van de vereniging schommelt al jaren rond de honderdvijftig. ,,Er komen de laatste jaren zelfs weer jongere dansers bij”, zegt Holterman. ,,We zien dat we weinig leden hebben tussen de 35 en vijftig jaar.”

In de oefenruimte op dinsdagavond wordt druk gedanst. Doorgewinterde dansers staan naast jonge dansers en een vrouw die een avond wil komen kijken of het wat voor haar is, mag meteen mee dansen in de kring. ,,We zien dat mensen soms een paar jaar stoppen met dansen als de kinderen klein zijn, maar dan als het wat rustiger wordt in hun leven weer terugkomen bij de club.”

Dat geldt ook voor Mars: ,,Ik ben al vroeg begonnen met dansen, ik was zeven. Eerst in een andere stad, nu al jaren in Haarlem. Het blijft leuk om te doen. Je bent actief bezig, de bewegingen zijn leuk, er zit veel afwisseling in. Je wordt er blij van, zeker in combinatie met de muziek.” De laatste jaren ziet zij een hernieuwde belangstelling voor Nederlandse dansen en de traditionele Italiaanse parendans.

De variatie in dansen is terug te zien in het weekprogramma van Oro, want het hele scala komt voorbij. ,,We gaan maandagochtenden starten met een nieuwe groep: bewegen voor ouderen”, vertelt Holterman.

Het jubileum viert Oro op 22 oktober in het Schoter Lyceum. Ook dan wordt er veel gedanst. ,,Het Balkan Swingorkest Sultan komt optreden en er is een bal: iedereen kan aansluiten, beginners en gevorderden.”