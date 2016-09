Al zeventien bommen gevonden in Rijsenhout

RIJSENHOUT - In Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer,zijn nu in totaal zeventien bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Vorige week kwamen er al elf explosieven naar boven en daar zijn er nog zes bijgekomen. Vijf bommen werden in een keer gevonden.

De gemeente gaat ervan uit dat er nog meer bommen worden ontdekt. Er liggen veel explosieven in Rijsenhout omdat er door Duitsers toentertijd een schijnvliegveld is gecreëerd om de aandacht van Schiphol af te leiden.

De bommen worden door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) geïdentificeerd en verwijderd. Er is op dit moment geen risico voor omwonenden en infrastructuur.