Agnita Bok: te harmonieus voor de politiek

Foto United Photos/Paul Vreeker Agnita Bok

NIEUW-VENNEP - Een onverwacht en opmerkelijk afscheid kondigde zich eind vorige week aan. Agnita Bok stopt als gemeenteraadslid in Haarlemmermeer. Opmerkelijk omdat ze als volksvertegenwoordiger een goede indruk achterliet. Onverwacht omdat ze pas tweeënhalf jaar in functie is. De Vennepse (51) denkt daar genuanceerder over. ,,Ik kon me er nog maar slecht voor motiveren.’’

Door Richard Walraven - 29-9-2016, 7:22 (Update 29-9-2016, 7:22)

Het komt er op neer dat Bok afscheid neemt voordat ze problemen met haar gezondheid krijgt. Voordat ze opgebrand raakt. ,,Ik merk dat het raadswerk meer energie kost...