In Hoofddorp kijken hoe je mensen goed richting baan kunt helpen

HOOFDDORP - Zorgen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zo aan werk komen bij een gewoon bedrijf dat iedereen daar blij mee is. Van de nieuwe werknemer en zijn werkgever tot de overheid.

Door Paul van der Kooij - 28-9-2016, 17:19 (Update 28-9-2016, 17:21)

Wie wil weten hoe AM Match dat met die bedrijven voor elkaar wil boksen, is vrijdagmiddag welkom aan de Wijkermeerstraat 36. Daar geeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken en werkgelegenheid het officiële startschot voor de opvolger van de AM Groep en is ook een inspiratiecongres voor ondernemers...