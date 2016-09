Raden vergaderen simultaan

HOOFDDORP - De gemeenteraden van Haarlemmermeer en fusiepartner Haarlemmerliede en Spaarnwoude vergaderen op 6 oktober gelijktijdig in het raadhuis van Haarlemmermeer.

Door Richard Walraven - 28-9-2016, 17:15 (Update 28-9-2016, 17:15)

Onderwerp van vergadering is de aanstaande fusie van beide gemeenten. De raden vergaderen overigens niet samen, maar simultaan. Dat wil zeggen: in hetzelfde gebouw op (nagenoeg) dezelfde tijd, maar in een andere ruimte.

Het is de bedoeling beide gemeenteraden ook stemmen over het convenant voor de samenvoeging.

Beide vergaderingen worden live uitgezonden op internet.