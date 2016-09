Golfers halen negen mille op voor Leergeld Haarlemmermeer

CRUQUIUS - De Stichting Leergeld Haarlemmermeer kan 8.995 euro bijschrijven op haar rekening. Het geld werd dinsdag bijeen gebracht tijdens de golfdag van Elsenga Installatietechniek.

Door Richard Walraven - 28-9-2016, 17:06 (Update 28-9-2016, 17:19)

Het installatiebedrijf houdt jaarlijks een golfdag op de Haarlemmermeersche Golfclub in Cruquius. Daarbij wordt traditiegetrouw een goed doel ondersteund.

,,We zijn blij dat dit jaar voor de Stichting Leergeld is gekozen en met het geldbedrag zijn we ontzettend gelukkig’’, vertelt bestuurslid Marjon Hansen van Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld Haarlemmermeer helpt schoolgaande kinderen (van 4 tot 18 jaar) die leven in een gezin met een beperkt inkomen. Leergeld maakt mogelijk dat die kinderen kunnen deelnemen aan schoolreisjes, lid kunnen worden van een sportclub en muziekonderwijs kunnen volgen als hun ouders dat niet kunnen bekostigen. ,,Zo voorkomen we dat de kinderen in een sociaal isolement terecht komen’’, aldus Hansen.

Aan het golftoernooi over achttien holes deden 56 mannen en vrouwen mee. Waar Leergeld de opbrengst precies voor gaat bestemmen is nog niet bekend.