Geen moskee, maar ontmoetingscentrum voor Bosniërs

Hakija en Enver van het ICC Bosnië en Hercegovina.

ZWANENBURG - In het nieuwe onderkomen van de vereniging ICC Bosnië en Hercegovina in de voormalige Hema aan de Dennenlaan komt een ontmoetingscentrum voor Bosnische mensen.

Door Hein Flach - 28-9-2016, 16:33 (Update 28-9-2016, 16:52)

Er is een aparte gebedsruimte beschikbaar voor wie wil bidden. Maar het wordt geen moskee, benadrukken de initiatiefnemers Enver Delic en Hakija Resic.

Enver is voorzitter van de begeleidingscommissie die onder meer tot taak had het pand in Zwanenburg aan te kopen. Hakija is voorzitter van het dagelijks bestuur van de vereniging ICC Bosnië en Hercegovina. Hakija...