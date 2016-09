’Extra kans op tweerichtingsverkeer Kruisweg Hoofddorp’

Om het tweerichtingsverkeer in de Kruisweg te vieren, heeft bakker Gorthuis een nieuw taartje: de Kruisslof.

SIGNAALHOOFDDORP - Een extra kans om voor elkaar te boksen dat de Kruisweg tussen Nieuweweg en de Primarkgarage tweerichtingsverkeer houdt als de werkzaamheden aan de Hoofdweg-Oostzijde klaar zijn.

Door Paul van der Kooij - 27-9-2016, 17:53 (Update 27-9-2016, 17:53)

Zo zien ondernemers de oproep die GroenLinks op de eigen Facebookpagina doet om aan te geven of permanent tweerichtingsverkeer een goed of slecht idee is.

,,We hebben dan wel met de gemeente afgesproken dat we de omzetten in deze maanden extra goed te monitoren. Maar ja, daar kun je altijd weer discussie over krijgen. Want...