Feest rond nieuw Speelkasteel Vier Meren Hoofddorp

Foto: PR Het houten kasteel dat zondag feestelijk wordt geopend. Hier staat het nog in een ander winkelcentrum. Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Bezoekertjes van winkelcentrum Vier Meren kunnen zich vanaf zondag vermaken in een groot Speelkasteel. Het houten kasteel, waar ze naar hartenlust kunnen klimmen, glijden en klauteren, wordt die dag om 13 uur feestelijk geopend.

Door Wessel Mekking - 27-9-2016, 18:35 (Update 27-9-2016, 18:55)

Opening met prinsessen en ridders

Het gebouwtje krijgt een plek tussen de kiosken van eettentjes Happy Tosti en Bagels & Beans in. Daarmee ligt het middenin de loop in het overdekte winkelcentrum.

,,Het is een soort rondreizend circus’’, vertelt Maarten van Dortmond, namens eigenaar Wereldhave de winkelcentrummanager van Vier Meren, over het Speelkasteel. Eerder stond het al in Roosendaal en Etten-Leur, in andere winkelcentra waar Wereldhave de eigenaar van is.

De komst van het Speelkasteel past in de filosofie van het bedrijf dat het meer wil zijn dan een verhuurder van winkelruimte. Dit soort zaken maakt het winkelhart van Hoofddorp een leukere en gezelligere plek om te verblijven, weet Van Dortmond.

Ondernemersvereniging Vier Meren, Stichting Ondernemersfonds Hoofddorp Centrum (SOHC) en winkelcentrumeigenaar Wereldhave maken de komst van het speelkasteel mogelijk. Centrummanager Sonja Olthuis vertelt blij te zijn met de komst van het houten speeltoestel.

Sinterklaas

Wat zich de komende maanden allemaal precies rond het Speelkasteel af gaat spelen, willen de initiatiefnemers nog niet verklappen in de krant. Maar vast staat wel al dat het regelmatig een actueel thema krijgt. Zo wordt het rond Halloween misschien wel een spannend spookkasteel. En waarom zou Sinterklaas in aanloop naar pakjesavond niet kunnen logeren in het kasteel? Vorig jaar moest de goedheiligman in Hoofddorp nog in een caravan overnachten.

Kinderen kunnen zondag vanaf 12 uur komen helpen bij de feestelijke opening van het Speelkasteel. Bij voorkeur komen zij ook als prins, prinses of ridder. De kinderen kunnen zich laten schminken of zich vermaken met een kleurplaat met hetzelfde thema. Zingende prinsessen en stoere ridders treden op en lezen de jonge bezoekers sprookjes voor. Om dit mogelijk te maken wordt samengewerkt met Pier K, het centrum voor kunst en cultuur.

Alle activiteiten rond het Speelkasteel zijn gratis, benadrukken de initiatiefnemers.

Vier Meren-diner keert terug

Als het aan winkelcentrummanager Maarten van Dortmond ligt, keert het Vier Meren Vier Gangen-diner volgend jaar terug op het Burgemeester Van Stamplein. Meer dan tweehonderd klanten gaven genoeg geld uit bij winkels in Vier Meren om afgelopen zaterdag gratis mee te mogen dineren op het plein. Mede-organistor Van Dortmund, sinds begin dit jaar winkelcentrummanager, verwacht dat het massale diner een derde editie krijgt. Hij vindt het Burgemeester Van Stamplein een prima plek voor zo’n evenement. ,,Behalve de markt op vrijdag gebeurt daar niet vaak iets.’’