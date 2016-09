Bewoners Etta Palmstraat: ’Buurt niet berekend op extra gezinnen’

HOOFDDORP - Het huisvesten van dakloze gezinnen en statushouders (asielzoekers die in ons land mogen blijven) in het voormalige pand van GGZ Ingeest in de Hoofddorpse Etta Palmstraat is een slecht plan, zegt buurtbewoner Ruud Holswilder. Een mening die in de buurt breed gedragen wordt, zegt hij.

Door Richard Walraven - 28-9-2016, 7:20 (Update 28-9-2016, 7:20)

,,De buurt is helemaal niet berekend op de komst van zoveel (circa veertig volgens de plannen, red.) gezinnen in het pand. Denk maar eens aan de voorzieningen. We hebben bijvoorbeeld een parkeernorm van anderhalf per...