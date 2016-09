Verdachte van brandstichting in Hoofddorp geeft zichzelf aan

HOOFDDORP - Een 53-jarige man heeft zichzelf maandagmiddag bij de politie gemeld nadat hij eerder die dag rond het middaguur brand had gesticht in de woning van een 48-jarige bewoonster. Dat meldt de politie dinsdag.

Door Jan Balk - 27-9-2016, 13:30 (Update 27-9-2016, 13:36)

Maandag brak brand uit in de woning aan de Etta Palmstraat. Uit voorzorg werden omliggende woningen geëvacueerd. De brandweer heeft het vuur geblust. Er waren geen mensen aanwezig in de betreffende woning. De honden zaten veilig in de achtertuin.

De brandweer gaf aan dat het vermoedelijk om brandstichting ging en de politie heeft sporenonderzoek verricht.

Er werden in de woning diverse brandversnellende middelen aangetroffen en de brand was gesticht in een kliko die middenin de woonkamer was gezet.

Later meldde de verdachte zichzelf bij het hoofdbureau van politie in Haarlem. Hij zit vast en moet voorkomen bij de rechter-commissaris. De aanleiding zou liggen in de relationele sfeer.