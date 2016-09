’Hier staan de winkels niet lang leeg’

HAARLEM - In het rijtje winkels aan het Van Zeggelenplein staat één ruimte leeg. Maar die wordt binnenkort alweer opgevuld. Er komt een zonnestudio in. ,,Van leegstand hebben we hier eigenlijk nooit last’’, zegt Anneke Verhagen van het gelijknamige Bloemenpaleis. ,,Deze winkels zijn gewild omdat de huren niet zo heel erg hoog zijn.’’

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 27-9-2016, 11:29 (Update 27-9-2016, 11:29)

Door de concurrentie van internet, supermarkten en grote ketens hebben sommige buurtwinkelcentra het moeilijk. Leegstaande winkels worden maar moeilijk opgevuld waardoor verpaupering op de loer ligt. Die problematiek kent...