Evacuatie seniorencomplex Nieuw-Vennep om lek in gasfles

foto eric van lieshout Geen paniek na de evacuatie van een seniorencomplex aan Marskramer.

NIEUW-VENNEP - Sommige bewoners werden letterlijk uit hun bed gebeld. Vanwege een gaslucht is maandagochtend vroeg een seniorencomplex aan de straat Marskramer ontruimd. Een paar uur later bleek een kapotte gasfles in een berging onder het wooncomplex de stank te veroorzaken.

Door Wessel Mekking - 26-9-2016, 17:14 (Update 26-9-2016, 17:21)

Rond half zeven werd melding gedaan van de gaslucht. Al snel daarna werd besloten het 29 woningen tellende complex, waar 55-plussers wonen, te ontruimen. Sommige bewoners werden ruw gewekt. Een enkeling moest het huis zelfs verlaten zonder kunstgebit in.

Naast politie en...