Een extra, bijzondere plek voor je ’ja’ in Haarlemmermeer

Foto Carin Nibbering & Mieke Nijssen-de Wit Anders trouwen in Lijnden. Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Toekomstige bruidsparen kunnen zich zondag, zonder een afspraak te maken, tussen 12 en 17.00 uur oriënteren bij 350 ’toptrouwlocaties’ in Nederland. Zes daarvan liggen in de polder. Naast bekende plekken als Papa’s Beach House en ’Claus’ in Hoofddorp, De Arendshoeve in Aalsmeerderbrug, de Groene Liede bij Vijfhuizen, prijkt ook het restaurant dat sinds anderhalf jaar in het gemaal bij Lijnden zit. Hoe zit dat met het jawoord in ’Bij Qunis’?

Door Paul van der Kooij - 21-9-2016, 18:22 (Update 21-9-2016, 18:54)

Volgens mede-eigenares Tamara Kunis waren het gasten die de aanzet...