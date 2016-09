Opnieuw vliegtuigbommen gevonden op bouwterrein Rijsenhout

Archieffoto The Daily Photo/Gwendelyn Luijk De knal moet nog komen, maar er zijn wel weer vliegtuigbommen gevonden in Rijsenhout.

RIJSENHOUT - Bouwvakkers zijn woensdag tijdens werkzaamheden in Rijsenhout opnieuw op vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gestuit.

Door Floris van Bodegraven - 21-9-2016, 17:44 (Update 21-9-2016, 18:04)

De drie bommen kwamen tijdens werkzaamheden tussen de Aalsmeerderweg en de A4 naar boven, nadat het gebied eerder al was gescand. In het gebied zijn meerdere objecten gedetecteerd die eerst opgegraven en onderzocht moeten worden voordat de echte werkzaamheden van start kunnen gaan.

Nog veel meer 'verdachte voorwerpen' in bodem bij Rijsenhout

Onderzoek op het terrein tussen Rijksweg A4, Aalsmeerderweg en Bennebroekerweg heeft uitgewezen dat er nog 126 verdachte voorwerpen liggen in de bodemlaag tot tien meter diepte.

De bommen, twee Duitse bommen van 500 kilo per stuk en één kleinere van 250 kilo, zijn stabiel en leveren volgens de gemeente Haarlemmermeer geen gevaar op voor omwonenden. De bommen zijn afgedekt met platen en zand, totdat het onderzoek naar het terrein is afgerond. Daarna kan de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie aan de slag met het onschadelijk maken van het oorlogstuig. Naar alle waarschijnlijkheid is het dan noodzakelijk om het gebied gedeeltelijk te laten ontploffen, meldt de gemeente op haar website.

Vliegtuigbom uit WOII gevonden in Rijsenhout

Tijdens werkzaamheden in Rijsenhout is vrijdag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het is een Engelse 250-ponder. De staat van de bom is stabiel; er is geen gevaar voor omwonenden en infrastructuur, zo liet de gemeente Haarlemmermeer weten.

Vorige week vrijdag werd er ook al een vliegtuigbom gevonden, toen ging het om een Engelse 250-ponder. Ook deze is afgedekt met platen en zand en ligt dus nog in het gebied.

Het is niet onwaarschijnlijk dat er meer bommen bovenkomen bij het bodemonderzoek. Op het terrein werd in 1940 door de Duitsers een schijnvliegveld aangelegd.