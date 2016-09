Maaike Ballieux (GroenLinks): ’Dit gebouw is al helemaal klaar’

HOOFDDORP - ,,Dit gebouw is helemaal klaar. Er kunnen, bij wijze van spreken, zo mensen in’’, zegt gemeenteraadslid Maaike Ballieux (GroenLinks) over de voorgenomen aankoop van het pand van GGZ Ingeest aan de Etta Palmstraat.

Door Richard Walraven - 21-9-2016, 15:40 (Update 21-9-2016, 15:40)

Ballieux stelde eerder vragen over het te koop komen van het pand aan het college van B en W van Haarlemmermeer.

,,Het is een prachtig pand, dat met gemeenschapsgeld is gerenoveerd en dat kon vervolgens zo maar verkocht worden door de GGZ, terwijl er zoveel spoedzoekers zijn in...