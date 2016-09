Gemeente koopt GGZ-pand in Hoofddorp

HOOFDDORP - De gemeente Haarlemmermeer wil het voormalige pand van GGZ Ingeest aan de Etta Palmstraat in Hoofddorp aankopen. Het is de bedoeling om daar zogenaamde spoedzoekers (tijdelijk dakloze gezinnen) en statushouders (asielzoekers die in ons land mogen blijven) te huisvesten.

Door Richard Walraven - 21-9-2016, 15:42 (Update 21-9-2016, 16:30)

Het college van B en W van Haarlemmermeer heeft inmiddels een akkoord bereikt met de verkoper. De aankoopsom bedraagt 3,1 miljoen euro. Bovendien moeten de toekomstige woningen verbouwd worden. Daar is naar verwachting een bedrag van drie ton mee gemoeid.

De gemeenteraad...