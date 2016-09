’Bedrijf moet witte beren zoeken’

foto united Photos/Toussaint Kluiters Richard van Hooijdonk: ,,Verandering voor een bedrijf is essentieel om te overleven.’’

HAARLEM - ,,Pap, had jij nog een rijbewijs?’’ Het is een vraag die trendwatcher Richard van Hooijdonk over enkele jaren verwacht van zijn nu driejarige zoontje. De technologische ontwikkelingen gaan zo razendsnel dat hij verwacht dat privé-autobezit en rijbewijzen de komende jaren zullen verdwijnen.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 20-9-2016, 21:00 (Update 20-9-2016, 21:00)

Richard van Hooijdonk ontvouwde, eveneens in een sneltreinvaart, zijn toekomstvisie voor een gehoor van ruim honderdzestig bezoekers in de Lichtfabriek. Deze Haarlemse Prinsjesdaglunch, georganiseerd door IKH Waarderpolder, Haarlems Dagblad en Kennemer Business, valt altijd samen met Prinsjesdag in...